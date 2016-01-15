欧洲政经：希腊改革计划之检讨或于下周展开--欧盟执委会副主席

路透雅典1月15日 - 欧盟执委会副主席东布洛夫斯基在周五的希腊报纸专访中表示，将可能从下周开始检视希腊的改革计划。欧盟执委会为希腊的国际债权人之一。

根据去年夏天希腊与债权人开始债务协商后所达成的纾困计画，雅典当局需成功完成第一次改革检讨。

东布洛夫斯基表示，为了确保债权人的检讨能有正面进展，希腊应实施退休金改革，成立新的私有化基金，并设法在2016-2018年实现基本预算盈余。

“我们已做好准备，会尽快展开检讨，很可能就是下周。但我们对于何时应该完成检讨，并未设定任何时限，”他在希腊报纸Kathimerini的访谈中表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)