更新版 1-中国汇市：人民币收小升但成交放量，港元大跌凸显资金做空中国意愿

* 人民币收盘小升，中间价继续维稳 * 流动性恢复，CNH重回跌势两地价差扩大至300点子 * 中间价维稳汇价续大跌机会有限 * 市场单边贬值预期有所分化 * 港元续大跌凸显资金做空中国意愿 (新增更多细节和评论) 路透北京1月15日 - 人民币兑美元即期 周五收盘小升，中间价续维稳。交易 员称，今日有疑似央行干预迹象，市场有效波动区间较小，但客盘仍以购汇为主，日内成交 亦明显放量，短期仍需关注监管层态度；从中间价看，汇价料难再现大跌，与开年相比，单 边贬值预期略有分化。 他们并指出，离岸CNH 流动性有所恢复汇价续走贬，两地价差回到300点子左右 水平，若离岸续贬而在岸持稳，价差不排除进一步扩大；另外港币 继续大跌料创2003 年来最大单周跌幅，港元异动凸显资金做空中国意愿，当前表现与1998年状况较为类似。 “昨天没来，今天来了，央妈是要调戏一下市场吗？后面怎么走，得问央妈啊，到底是 要怎样，信号不是很明确。”一中资行交易员称。 另一股份行交易员认为，“短期（走势）没办法预测，还是看中间价和央行引导。如果 央行一直放手的话贬值预期会自我加强。” 港元兑美元汇价经历昨日急跌后今日继续下探，盘中汇价 触及7.7991的2011年9 月26日来新低。交易员表示，日前央行干预CNH，空头阻击失败，如今港元亦大跌，做空中 国意愿明显，各方也都在关注当局如何应对。 香港财政司司长曾俊华表示，港汇下跌但仍在正常范围内，由于美国升息，倘因此有资 金流出港元亦是正常，也是预期之内，政府会密切留意情况。 对于离岸CNH，一股份行交易员指出，离岸之前经历过流动性紧张导致的止损，有些机 构这个月的止损额度已经用完，即便想重新做空人民币也会缓一缓。 中国人民银行周五称，2015年12月当月外币存款和贷款续现双双减少，其中外币存款减 少32亿美元，外币贷款减少103亿美元，但降幅较11月的203亿美元和262亿美元收窄。 中国12月央行口径外汇占款减少7,082亿元人民币，创历史最大单月降幅，其规模相当 于去年8月的第二大单月降幅的逾两倍。分析人士认为，这与12月外汇储备下降幅度基本吻 合，显示在人民币汇率快速下跌的背景下，购汇需求猛增，外汇流动性需要央行补充，资本 流出压力倍增。 全球汇市方面，澳元、新西兰元和加元等大宗商品货币周五均下跌，受中国股市再度大 跌以及油价的下滑拖累。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5873 6.5887 0.03% 中间价 6.5637 6.5616 -0.03% 成交额 260.86亿美元 172亿美元 日内波动幅度(pips) 79 日高6.5845 日低6.5924 今年以来升贬幅度 -1.42% 2005年汇改以来升贬幅度 25.65% 一年期美元/人民币掉期 +1,110 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6175 6.5995 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.921 6.904 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5870；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 黄凯/曾祥进)