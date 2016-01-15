英国演员艾伦·里克曼去世 曾在《哈利·波特》中饰演“斯内普”教授

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦1月15日 - 英国演员艾伦·里克曼患癌症去世，享年69岁。他曾在《哈利·波特》中饰演“斯内普”教授。

他的家庭称，他在家人和朋友的陪伴中去世。

“艾伦是我的朋友，写这些很不容易，因为我刚刚与他告别，”曾与里克曼在几部影片中合作的英国女星艾玛·汤普森称，他们合作的影片包括《真爱至上》。

“他是最好的演员和导演之一。我曾迫不及待地想看他的下一部作品，”她在声明中称。“最重要的是，他是罕见和独一无二的一个人，我们再也看不到和他一样的人了。”

里克曼曾获金球奖和艾美奖。很多演员对他的离世表示哀悼。（完）