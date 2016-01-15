英国演员艾伦·里克曼去世 曾在《哈利·波特》中饰演“斯内普”教授

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月15日 - 英国演员艾伦·里克曼患癌症去世，享年69岁。他曾在《哈利·波特》中饰演“斯内普”教授。
他的家庭称，他在家人和朋友的陪伴中去世。
“艾伦是我的朋友，写这些很不容易，因为我刚刚与他告别，”曾与里克曼在几部影片中合作的英国女星艾玛·汤普森称，他们合作的影片包括《真爱至上》。
“他是最好的演员和导演之一。我曾迫不及待地想看他的下一部作品，”她在声明中称。“最重要的是，他是罕见和独一无二的一个人，我们再也看不到和他一样的人了。”
里克曼曾获金球奖和艾美奖。很多演员对他的离世表示哀悼。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)