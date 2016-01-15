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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 16:11 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连涨三日周线涨5.5%，受泰国收购计划提振

“散户投资人之前一直在卖出，但他们已经开始买回，”东京一名交易商消息人士表示，“从下周开始，由于散户可能持续买回，市场可能维持于当前水平。”

上海期胶主力5月合约 下跌35元人民币，收报每吨9,795元，此前中国公布数据显示，12月中国银行放贷放缓。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤107.8美分，下跌0.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘秀红/陈宗琦；审校 李婷仪/龚芳)

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