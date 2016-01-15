企业并购：新加坡橡胶企业Halcyon称，正与中化国际磋商出售股权事宜

路透新加坡1月15日 - 总部位于新加坡的橡胶企业Halcyon Agri Corporation Ltd 周五表示正与中化国际 进行磋商，或将出售控股权给这家中国企业。

Halcyon也一直在与中化国际讨论可能的战略交易，其中涉及合并Halcyon本身、中化国际在GMG Global Ltd 的利益，以及中化国际的部分橡胶资产。

在新加坡挂牌的GMG Global是中化国际的子公司，而中化国际则隶属中国第四大油企--中化集团。

Halcyon市值2.88亿美元，该公司在交易停牌之前，周二股价大涨将近9%。市值1.76亿美元的GMG日内股价劲扬10%。(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)