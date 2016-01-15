更新版 1-美国企业：优步中国最新一轮融资后估值超80亿美元，但尚未获利

卡拉尼克表示，优步中国最新一轮非公开B系列融资“取得资金远超过10亿美元”。优步发言人称，该系列融资筹得逾12亿美元，但拒绝确认具体数字。

“我认为这相当不错，尤其是考虑到当前的宏观形势，”卡拉尼克说。

9月时他称优步中国已经筹得12亿美元。卡拉尼克周五并未评论此后四个月到底总共融资了多少。在最新这轮融资之前，优步中国部门的估值为70亿美元。

卡拉尼克示警称，融资市场在某个时点将会降温，像当前这样花大钱补贴的情况不可能永远持续下去。