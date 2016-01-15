美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，全球石油市场持续动荡已导致美国通胀预期“令人不安地” 下滑，可能进一步削弱升息的理由。布拉德称，迄今为止他一直愿意将通胀预期下滑看做也许仅是一时问题。 但现在他担心油价下挫或已改变通胀预期，这将会加大通胀率升向2%目标的难度，有可能迫使联储官员重新考 虑原本设想的今年四次加息。 欧洲央行12月会议记录显示，欧元区通胀可能无法达到该行已然下调的预估，但央行在12月的会议中有必 要保留一些空间，以防之后进一步宽松政策的不时之需。会议记录指出，风险持续令欧元区成长承压，特别是 源自新兴市场与地缘政治动荡；与此同时，欧元区各国政府未善尽改革及财政调整以促进增长的职责。 英国央行1月的会议中，九名利率决策官员以8:1票数，连续第六个月决议维持利率在0.5%低位不变。央行 决策官员预计，近期油价大跌将略微压抑英国未来几个月的通胀率，但这波效应会否持续下去仍不得而知。该 行同时指出，经济成长率看来将略低于先前所预估。 根据路透调查，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将仅会加息三次，因无论是美国还是全球经济体的 前景都不是特别乐观。 路透调查显示，英国央行至少在7月之前不会升息，比分析师在上周预估的时间还要晚。受访者同时表示 ，英国是否继续留在欧盟的不确定性，是对经济的最大威胁。 印尼央行的高层官员表示，在周四降息之后，仍有进一步放松货币政策的空间，不过是否再度降息取决于 全球市场的走势。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.25% 2016年1月14日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 王洋)