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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 16:40 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，全球石油市场持续动荡已导致美国通胀预期“令人不安地”
下滑，可能进一步削弱升息的理由。布拉德称，迄今为止他一直愿意将通胀预期下滑看做也许仅是一时问题。
但现在他担心油价下挫或已改变通胀预期，这将会加大通胀率升向2%目标的难度，有可能迫使联储官员重新考
虑原本设想的今年四次加息。 
    
    欧洲央行12月会议记录显示，欧元区通胀可能无法达到该行已然下调的预估，但央行在12月的会议中有必
要保留一些空间，以防之后进一步宽松政策的不时之需。会议记录指出，风险持续令欧元区成长承压，特别是
源自新兴市场与地缘政治动荡；与此同时，欧元区各国政府未善尽改革及财政调整以促进增长的职责。 
    
    英国央行1月的会议中，九名利率决策官员以8:1票数，连续第六个月决议维持利率在0.5%低位不变。央行
决策官员预计，近期油价大跌将略微压抑英国未来几个月的通胀率，但这波效应会否持续下去仍不得而知。该
行同时指出，经济成长率看来将略低于先前所预估。 
    
    根据路透调查，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将仅会加息三次，因无论是美国还是全球经济体的
前景都不是特别乐观。 
    
    路透调查显示，英国央行至少在7月之前不会升息，比分析师在上周预估的时间还要晚。受访者同时表示
，英国是否继续留在欧盟的不确定性，是对经济的最大威胁。 
    
    印尼央行的高层官员表示，在周四降息之后，仍有进一步放松货币政策的空间，不过是否再度降息取决于
全球市场的走势。 
    
  美国       联邦基金利率0.25%-0.5%         2015年12月16日升息25基点
             基本贴现率1.00%                2015年12月16日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.625%                 2015年12月17日降12.5基点
             担保放款融通利率2%             2015年12月17日降12.5基点
             短期融通利率3.875%             2015年12月17日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.75%            2015年12月17日升25基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.50%              2015年12月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.25%                  2016年1月14日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.35%              2015年7月2日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率6.25%                2015年11月19日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 高琦 审校 王洋)

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