台湾货币市场：1月18日及本提存期资金预期变化一览表

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透台北1月18日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期554.50亿台币。 --103甲1期公债到期还本与利息共352.1875亿台币。 --89甲7期公债付息31.25亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)9,353亿台币： 01/19 494.00亿台币 01/20 4,535.50亿台币 01/21 1,281.20亿台币 01/22 5,693.00亿台币 01/25 2,736.00亿台币 01/26 5,615.50亿台币 01/27 2,329.50亿台币 01/28 2,427.00亿台币 01/29 11.00亿台币 02/01 7,493.80亿台币 02/02 1,936.50亿台币 02/03 4,800.00亿台币 --公债还本付息67.431915亿台币： 01/20 101甲2期4息 13.00亿台币 01/20 103甲2期2息 3.948975亿台币 01/22 88甲3期17息 14.1225亿台币 01/23 104甲2期1息 6.36044亿台币 01/28 99甲2期6息 13.50亿台币 01/28 102甲3期3息 10.50亿台币 01/29 103甲3期2息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/20：财政部发行91天期105-2期国库券，暂定金额300亿台币，19日标售。 --1/22：财政部发行20年期公债105/2期，预估金额300亿台币，19日标售。 --1/27：财政部发行182天期105-3期国库券，暂定金额300亿台币，26日标售。 --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。