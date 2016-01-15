欧元债市：欧元区公债收益率下滑，本周发债规模创近三年高位

鉴于未来几周债券发行将减少，且油价下跌令欧洲央行对通胀前景愈发担忧，策略师预计公债收益率将下降。

“在本周公债标售结束后，我们仍看涨德国公债，”瑞穗的策略师Antoine Bouvet说。

周四公布的欧洲央行会议记录显示，由于欧元区通胀可能无法达到该行已然下调的预估，该行认为其存款利率仍有进一步下调的空间。

德国10年期公债收益率 周五下跌2个基点，再度重回0.50%以下，欧元区其他公债收益率日内跌幅在2-3个基点不等。

但定于1330GMT公布的美国零售销售数据料将限制欧债周五进一步下跌。一些策略师表示，该数据的表现或许不像预计的那样糟糕，因而使美联储仍有可能再度升息。(完)

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