欧元债市：欧元区公债收益率下滑，本周发债规模创近三年高位

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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鉴于未来几周债券发行将减少，且油价下跌令欧洲央行对通胀前景愈发担忧，策略师预计公债收益率将下降。
“在本周公债标售结束后，我们仍看涨德国公债，”瑞穗的策略师Antoine Bouvet说。
周四公布的欧洲央行会议记录显示，由于欧元区通胀可能无法达到该行已然下调的预估，该行认为其存款利率仍有进一步下调的空间。
德国10年期公债收益率 周五下跌2个基点，再度重回0.50%以下，欧元区其他公债收益率日内跌幅在2-3个基点不等。
但定于1330GMT公布的美国零售销售数据料将限制欧债周五进一步下跌。一些策略师表示，该数据的表现或许不像预计的那样糟糕，因而使美联储仍有可能再度升息。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 白云/汪红英；审校 蔡美珍/李婷仪)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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