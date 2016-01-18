重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(1月11日-15日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.02%。经历上周快速下跌之后，本周人民币表非常平稳，央行重新定住中间价，引导市场预期，但是经历此前快速贬值，市场悲观情绪弥漫，短期仍有望考验6.60元整数关口支撑，要缓解贬值预期仍需基本面改善；本周离岸市场在央行强力干预下亦大幅反弹，两地价差亦迅速收窄，盘中多次倒挂；当然短期平衡状态能否持续仍待考，毕竟离岸看贬人民币预期更为强烈，亦缺央行力量维稳。本周港元遭遇空头袭击，料将创下2003年来最大周跌幅，凸显资金做空中国意愿不断上升。 公开市场操作: --面对中国股市大幅动荡，央行公开市场当周逆回购继续加码，周四操作并创逾11个月新高，当周延续净投放。分析人士称，短期内维持股、汇市平稳运行，提振市场信心，仍属当务之急，预计春节前逆回购仍将滚动操作。

他们同时认为，由于外汇储备下降等带来的资本外流担忧有增无减，考虑到中国经济基本面疲弱以及低位通胀等，降准等宽松政策仍箭在弦上。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率走低，其中10年国开债和国债收益率均突破或接近多年低点，因股市、汇市动荡加剧，市场风险偏好下降。不过因缺乏明显利好刺激，后半段热度有所消退，多空双方转为对峙，等待更多消息指引。

票据: --中国票据市场当周转贴利率先升后降，一年期国有、股份制银行承兑的电票最新成交在2.92-2.95%附近，较上周五水平有所上行。交易员称，监管层提示加强票据风险管理的影响逐渐发酵，对于票据业务的开展和价格走势，谨慎情绪短期内还将占主导。

股市: --中国股市沪综指 当周继续大幅下跌8.96%，延续了2016年开年的不利格局。周五沪综指跌穿2015年8月26日的收盘低点2,927.29点，并创逾13个月新低，市场信心极为疲弱，整体缺乏做多动力，盘中反弹多成为出局机会，料短线将继续下探。