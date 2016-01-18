重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
以下为路透中文新闻为您整理的(1月11日-15日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.02%。经历上周快速下跌之后，本周人民币表非常平稳，央行重新定住中间价，引导市场预期，但是经历此前快速贬值，市场悲观情绪弥漫，短期仍有望考验6.60元整数关口支撑，要缓解贬值预期仍需基本面改善；本周离岸市场在央行强力干预下亦大幅反弹，两地价差亦迅速收窄，盘中多次倒挂；当然短期平衡状态能否持续仍待考，毕竟离岸看贬人民币预期更为强烈，亦缺央行力量维稳。本周港元遭遇空头袭击，料将创下2003年来最大周跌幅，凸显资金做空中国意愿不断上升。 公开市场操作: --面对中国股市大幅动荡，央行公开市场当周逆回购继续加码，周四操作并创逾11个月新高，当周延续净投放。分析人士称，短期内维持股、汇市平稳运行，提振市场信心，仍属当务之急，预计春节前逆回购仍将滚动操作。
他们同时认为，由于外汇储备下降等带来的资本外流担忧有增无减，考虑到中国经济基本面疲弱以及低位通胀等，降准等宽松政策仍箭在弦上。
债市: --中国银行间债市当周现券收益率走低，其中10年国开债和国债收益率均突破或接近多年低点，因股市、汇市动荡加剧，市场风险偏好下降。不过因缺乏明显利好刺激，后半段热度有所消退，多空双方转为对峙，等待更多消息指引。
票据: --中国票据市场当周转贴利率先升后降，一年期国有、股份制银行承兑的电票最新成交在2.92-2.95%附近，较上周五水平有所上行。交易员称，监管层提示加强票据风险管理的影响逐渐发酵，对于票据业务的开展和价格走势，谨慎情绪短期内还将占主导。
股市: --中国股市沪综指 当周继续大幅下跌8.96%，延续了2016年开年的不利格局。周五沪综指跌穿2015年8月26日的收盘低点2,927.29点，并创逾13个月新低，市场信心极为疲弱，整体缺乏做多动力，盘中反弹多成为出局机会，料短线将继续下探。
期市： --上海期交所沪铜当周下跌2.1%，为连续第二周下跌。伦铜本周跌至2009年5月以来最低水平，市场原本就在担心中国对大宗商品的需求增长减弱，如今愈发担忧油价下滑或破坏全球经济复苏，亦刺激沪铜继续下探。沪铜主力合约 周五报34,800元。 --上海期交所沪金当周下滑1.86%，自十周高位回落。受压于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员关于可能重新考虑进一步升息前景的评论，引发了技术性卖盘信号，且股市及油价反弹提振风险偏好，刺激黄金下跌。沪金主力合约 周五报232.6元。(完) (整理 吴芳/吕雯瑾/李宏薇/张金栋/李文科; 审校 曾祥进)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。