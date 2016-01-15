《全球汇市》大宗商品货币走低，受中国股市及油价下跌拖累

“美元当前为避险氛围所苦，”瑞银投资部门策略师Constantin Bolz表示。

“整体而言，全球并非即将步入下波衰退。但若观察英美就业市场状况，由较长期的指标看来，它们的状况相对稳健，而英美两国央行可调高利率。”