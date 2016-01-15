《全球汇市》大宗商品货币走低，受中国股市及油价下跌拖累

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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美元兑日圆跌0.5%至117.54，兑欧元跌0.2%至1.0891美元。
“美元当前为避险氛围所苦，”瑞银投资部门策略师Constantin Bolz表示。
“整体而言，全球并非即将步入下波衰退。但若观察英美就业市场状况，由较长期的指标看来，它们的状况相对稳健，而英美两国央行可调高利率。”
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0906 1.0864 +0.39 +0.42 1.0860
美元/日圆 117.32 118.04 -0.61 -2.48 120.30
欧元/日圆 127.97 128.22 -0.19 -1.92 130.47
美元/瑞郎 1.0033 1.0044 -0.11 +0.15 1.0018
英镑/美元 1.4350 1.4413 -0.44 -2.63 1.4738
美元/加元 1.4512 1.4364 +1.03 +4.86 1.3839
美元/离岸人民币 6.6165 6.5995 +0.26 +0.74 6.5680
澳元/美元 0.6883 0.6983 -1.43 -5.39 0.7275
新西兰元/美元 0.6402 0.6468 -1.02 -6.20 0.6825
欧元/瑞郎 1.0943 1.0918 +0.23 +0.52 1.0886
欧元/英镑 0.7597 0.7539 +0.77 +3.12 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3217 9.2896 +0.35 +1.65 9.1705
美元/挪威克朗 8.8243 8.7730 +0.58 -0.18 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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