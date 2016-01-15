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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 17:50 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增170.5亿台币，连二周净增

路透台北1月15日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增170.5亿台币，呈连二周净增，央行存单未到期
余额为7兆(万亿)4,487.10亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增269.5亿台币。
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
        
 日期    到期量(亿)       发行量(亿)        增加/减少(
                                            亿)
   1/11           566.00            568.00        +2.00
   1/12         5,451.00          5,418.00       -33.00
   1/13         1,600.30         *1,805.30      +205.00
   1/14         1,914.50          1,914.00        -0.50
   1/15           614.00            611.00        -3.00
 总计          10,145.80         10,316.30       +170.5
  注*：含发行300亿台币两年期定存单。          
         91天期发行量(   182天期发行量(亿)
         亿)             
 日期                                      
   1/11              74                  15
   1/12              29                   8
   1/13              47                   8
   1/14              35                   8
   1/15              34                   8
                    219                  47
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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