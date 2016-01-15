《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增170.5亿台币，连二周净增

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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路透台北1月15日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增170.5亿台币，呈连二周净增，央行存单未到期 余额为7兆(万亿)4,487.10亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增269.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 1/11 566.00 568.00 +2.00 1/12 5,451.00 5,418.00 -33.00 1/13 1,600.30 *1,805.30 +205.00 1/14 1,914.50 1,914.00 -0.50 1/15 614.00 611.00 -3.00 总计 10,145.80 10,316.30 +170.5 注*：含发行300亿台币两年期定存单。 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 日期 1/11 74 15 1/12 29 8 1/13 47 8 1/14 35 8 1/15 34 8 219 47 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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