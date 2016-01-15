版本:
中国
市场报道 | 2016年 1月 15日 星期五 17:49 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及五年半新低，交易员看向1.43美元

英镑兑美元 跌0.5%至1.4337，创2010年5月以来最低，过去六个月累计跌逾6%。交易商称，预计英镑近期还有可能进一步下跌。

欧元兑英镑 涨0.7%至0.7500英镑，距离周四所及一年高位0.7606英镑不远。

“尽管英镑/美元跌势加速，但我们认为当前的下跌趋势可能还会继续一段时间，”TD Securities欧洲外汇策略主管Ned Rumpeltin称。

“我们认为，在出现实质修正之前，汇价有望下探1.4230支撑位。若进一步延续跌势，则1.35美元左右的长期支撑位有望重回视线，”他表示。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 王洋/刘秀红；审校 白云/高琦)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐