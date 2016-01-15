欧洲汇市：英镑兑美元触及五年半新低，交易员看向1.43美元

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
英镑兑美元 跌0.5%至1.4337，创2010年5月以来最低，过去六个月累计跌逾6%。交易商称，预计英镑近期还有可能进一步下跌。
欧元兑英镑 涨0.7%至0.7500英镑，距离周四所及一年高位0.7606英镑不远。
“尽管英镑/美元跌势加速，但我们认为当前的下跌趋势可能还会继续一段时间，”TD Securities欧洲外汇策略主管Ned Rumpeltin称。
“我们认为，在出现实质修正之前，汇价有望下探1.4230支撑位。若进一步延续跌势，则1.35美元左右的长期支撑位有望重回视线，”他表示。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋/刘秀红；审校 白云/高琦)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)