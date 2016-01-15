英国金融：央行称银行业者报告个人贷款需求大幅上升

路透伦敦1月15日 - 英国央行称，英国银行业者发现，2015年底个人贷款和其他无担保信贷的需求有明显上升，这一态势预计在2016年初将维持强劲。

英国央行信用状况调查称，随着家庭风险胃纳的加大，银行向家庭提供越来越多的无担保贷款。

“无担保信贷可得性的提高，似乎在其他无担保贷款领域尤为明显，例如信用评分标准据报告已有所松动的个人贷款，”英国央行在周五发布上述季度调查报告时称。

央行同时表示，银行业者还报告称，去年第四季抵押贷款需求略有上升，今年第一季也有望上升。