英国金融：央行称银行业者报告个人贷款需求大幅上升

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透伦敦1月15日 - 英国央行称，英国银行业者发现，2015年底个人贷款和其他无担保信贷的需求有明显上升，这一态势预计在2016年初将维持强劲。
英国央行信用状况调查称，随着家庭风险胃纳的加大，银行向家庭提供越来越多的无担保贷款。
“无担保信贷可得性的提高，似乎在其他无担保贷款领域尤为明显，例如信用评分标准据报告已有所松动的个人贷款，”英国央行在周五发布上述季度调查报告时称。
央行同时表示，银行业者还报告称，去年第四季抵押贷款需求略有上升，今年第一季也有望上升。
央行并称，第四季买房出租(BTL)贷款需求也明显增加。(完) (编译 刘秀红；审校 李婷仪)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)