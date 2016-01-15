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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 18:41 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收涨，受空头回补和出口增长提振

“对产量下降将导致库存进一步减少的预期，或许能令市场持稳，但不会大幅推高市场。考虑到原油价格等其他外部因素，(棕榈油要大幅上涨)有点困难。我认为目前的市况没有强劲到推动价格进一步上涨，”该交易员还说。

船货验证机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance的调查均显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较上月同期增加，增幅在4%-6%不等。

未来数月棕榈油产量料将下降，受厄尔尼诺现象引发的乾旱天气影响。乾旱天气将导致棕榈油产量下降。

美国原油期货周五下跌，因伊朗将增加市场供应的前景带来压力。

美国3月豆油期货 跌0.4%，大连5月豆油合约 下跌0.3%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/汪红英；审校 王洋/龚芳)

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