重温稿-路透调查：台湾去年12月外销订单金额料较上年衰退8%，连九月衰退

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
* 台湾12月外销订单金额预估年减8%(前月为年减6.3%)
* 数据将于1月20日(周三)0800GMT公布
路透台北1月15日 - 路透调查13家金融机构结果显示，台湾2015年12月外销订单金额料较上年同期衰退8%，将为连续第九个月衰退；11月为减少6.3%。
先前分析师指出，中国内需不佳，估计台湾对中国的接单要到2016年第三季才能转正成长，这也令台湾今年上半年的出口和接单面临较大的压力。值得注意的是，欧洲内需的复苏有些苗头，可以注意。
台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。
以下为金融机构对12月外销订单的预估年变动率：(%)
金融机构 预估值
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澳盛银行 -7.10
中国信托商业银行 -12.30
星展银行 -6.30
FORECAST -8.00
富兰克林华美投信 -8.20
安智银行 -8.00
日盛投顾 -9.00
元富投顾 -8.10
永丰投顾 -6.29
法国兴业银行 -6.20
大众银行 -7.30
台新投顾 -8.50
元大投顾 -7.10
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中值 -8.00(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如/张喜良)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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