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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 19:43 BJT

东南亚股市：多数收跌，泰股受能源股拖累降至近一周低位

路透曼谷1月15日 - 多数东南亚股市周五收跌，原油期货价格下挫引发能源股卖压，令泰国股市滑落至近一周低点，东南亚主要股指连续第二周下跌。

泰国SET指数 下挫1.4%，当周涨幅几乎回吐殆尽，终场收报1,245.85点，为1月11日以来最低水平。

三大能源类股领跌，PTT 、PTT Exploration and Production 以及PTT Global Chemical ，分别重挫6%、6.8%及5.7%。

多数东南亚主要股市连续第二周下滑，新加坡股市 下挫4.4%，越南股市 跌约3%。

证交所与汤森路透数据显示，外资卖超马来西亚股市7.63亿马币(1.7355亿美元)，外资也卖超印尼股市1.9万亿(兆)卢比(1.3679亿美元)。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 312.18 -1.78 -0.57 -6.20 332.82

新加坡 2630.76 -13.81 -0.52 -8.74 2882.73

马来西亚 1628.55 -4.89 -0.30 -3.78 1692.51

泰国 1245.85 -17.44 -1.38 -3.27 1288.02

印尼 4523.98 10.80 +0.24 -1.50 4593.01

菲律宾 6449.50 40.74 +0.64 -7.23 6952.08

越南 543.04 -9.99 -1.81 -6.22 579.03

(完)

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