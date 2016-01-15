东南亚股市：多数收跌，泰股受能源股拖累降至近一周低位

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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路透曼谷1月15日 - 多数东南亚股市周五收跌，原油期货价格下挫引发能源股卖压，令泰国股市滑落至近一周低点，东南亚主要股指连续第二周下跌。
泰国SET指数 下挫1.4%，当周涨幅几乎回吐殆尽，终场收报1,245.85点，为1月11日以来最低水平。
三大能源类股领跌，PTT 、PTT Exploration and Production 以及PTT Global Chemical ，分别重挫6%、6.8%及5.7%。
多数东南亚主要股市连续第二周下滑，新加坡股市 下挫4.4%，越南股市 跌约3%。
证交所与汤森路透数据显示，外资卖超马来西亚股市7.63亿马币(1.7355亿美元)，外资也卖超印尼股市1.9万亿(兆)卢比(1.3679亿美元)。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 312.18 -1.78 -0.57 -6.20 332.82
新加坡 2630.76 -13.81 -0.52 -8.74 2882.73
马来西亚 1628.55 -4.89 -0.30 -3.78 1692.51
泰国 1245.85 -17.44 -1.38 -3.27 1288.02
印尼 4523.98 10.80 +0.24 -1.50 4593.01
菲律宾 6449.50 40.74 +0.64 -7.23 6952.08
越南 543.04 -9.99 -1.81 -6.22 579.03
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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