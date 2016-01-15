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市场报道 | 2016年 1月 15日 星期五 19:52 BJT

全球贵金属：1月14日SPDR黄金与iShares白银持仓均维持不变

路透1月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 及全球最大白银ETF--iShares 
Silver Trust 周四持仓量皆持平于周三。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期     持仓量(盎司)     日期      变动     增减
    SPDR       21,028,578.6   1月14日    21,028,578.6   1月13日      0.0   0.00%
    iShares    316,368,944.9  1月14日   316,368,944.9   1月13日      0.0   0.00% (完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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