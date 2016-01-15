全球贵金属：1月14日SPDR黄金与iShares白银持仓均维持不变

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透1月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 及全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四持仓量皆持平于周三。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 21,028,578.6 1月14日 21,028,578.6 1月13日 0.0 0.00% iShares 316,368,944.9 1月14日 316,368,944.9 1月13日 0.0 0.00% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)