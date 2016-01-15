国际油市：亚洲石脑油裂解价差连八日下跌，因供过于求而承压

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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路透新加坡1月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第八个交易日下跌，为逾一年多来的最长跌势之一；因供应充沛带来压力，导致裂解价差盘旋于约两个半月低位达每吨102美元。
韩国本周采购两批现货，成本加运费(C&F)较日本报价折价，此后现货需求几近消声匿迹。
基本面疲弱亦打击印度炼油业者。
比方说，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)周四晚间售予日本Petro-Diamond 3.5万吨石脑油，离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水约14美元。
此较MRPL近期所取得船期2月3-5日船货价格低上近38%，为该公司约一年来所见最低的升水之一。
交易商们指出，对于预订3月上半运抵韩国，及2月下半自印度装运的船货而言，将因供过于求而遭受更大的压力。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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