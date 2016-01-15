国际油市：亚洲石脑油裂解价差连八日下跌，因供过于求而承压

路透新加坡1月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第八个交易日下跌，为逾一年多来的最长跌势之一；因供应充沛带来压力，导致裂解价差盘旋于约两个半月低位达每吨102美元。

韩国本周采购两批现货，成本加运费(C&F)较日本报价折价，此后现货需求几近消声匿迹。

基本面疲弱亦打击印度炼油业者。

比方说，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)周四晚间售予日本Petro-Diamond 3.5万吨石脑油，离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水约14美元。

此较MRPL近期所取得船期2月3-5日船货价格低上近38%，为该公司约一年来所见最低的升水之一。

交易商们指出，对于预订3月上半运抵韩国，及2月下半自印度装运的船货而言，将因供过于求而遭受更大的压力。(完)

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