国际油市：亚洲柴油现货交易热络，但未能提振价差

路透新加坡1月15日 - 新加坡现货市场周五交易热络，交易商表示有七笔柴油船货换手，但无助于提振柴油价差。

不过含硫10ppm柴油周五升水上涨，受强劲买兴支撑，交易商称，这些买盘可能来自澳洲的需求。

印度Mangalore Refinery and Petrochemical Ltd (MRPL)以每桶较新加坡报价贴水0.90美元，向道达尔出售4万吨航煤，船期为2月21-23日。价格较稍早卖给壳牌的一批2月初船货上升0.30美元。

在新加坡现货交易方面，有七笔柴油交易与一笔航煤交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻