国际油市：亚洲柴油现货交易热络，但未能提振价差

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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路透新加坡1月15日 - 新加坡现货市场周五交易热络，交易商表示有七笔柴油船货换手，但无助于提振柴油价差。
不过含硫10ppm柴油周五升水上涨，受强劲买兴支撑，交易商称，这些买盘可能来自澳洲的需求。
印度Mangalore Refinery and Petrochemical Ltd (MRPL)以每桶较新加坡报价贴水0.90美元，向道达尔出售4万吨航煤，船期为2月21-23日。价格较稍早卖给壳牌的一批2月初船货上升0.30美元。
在新加坡现货交易方面，有七笔柴油交易与一笔航煤交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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