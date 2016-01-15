国际油市：亚洲燃料油价差因供应吃紧而上扬，市场缺乏卖家

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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路透新加坡1月15日 - 亚洲燃料油市场周五走强，受供给吃紧所支撑，互换及现货价差显着较上日收盘上扬。
新加坡交易商表示，市场交易淡静，尤其是卖方。
新加坡报价窗口未见现货成交，交易商们指出，少数持有现货的市场人士不愿出货。他们表示，尽管买盘强劲，新加坡报价窗口仅出现一笔卖单，但无现货交易成交。
据汤森路透石油研究暨预测所评估，西方2月运抵东亚船货规模料将低于400-450万吨的均值；此亦远低于1月所创七个月高位近600万吨，因气候相关因素持续延误船货运抵时间，尤其是来自加勒比海及黑海的船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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