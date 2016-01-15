国际油市：亚洲燃料油价差因供应吃紧而上扬，市场缺乏卖家

新加坡报价窗口未见现货成交，交易商们指出，少数持有现货的市场人士不愿出货。他们表示，尽管买盘强劲，新加坡报价窗口仅出现一笔卖单，但无现货交易成交。

据汤森路透石油研究暨预测所评估，西方2月运抵东亚船货规模料将低于400-450万吨的均值；此亦远低于1月所创七个月高位近600万吨，因气候相关因素持续延误船货运抵时间，尤其是来自加勒比海及黑海的船货。(完)