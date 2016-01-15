芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因豆粕合约走弱和获利了结

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透芝加哥1月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商称，豆粕合约走弱对大豆带来压力。
豆粕走弱，因1月合约到期交割，交割数据显示美国豆粕供应充足，现货豆粕市场需求疲弱。
豆油期货也下跌，但跌幅受限。一些技术买家在3月豆油合约没有跌穿周四低位后，在市场买入。
一些获利了结也使大豆承压。此前三日大豆均上涨。
市场有些担忧巴西收割推迟，将可能令美国大豆的出口季延长，CBOT大豆期货的跌幅因此受限。
本周，CBOT-3月大豆 上涨1.5%，3月豆粕 涨0.5%，3月豆油期货 上升0.1%。
CBOT称，有57口1月大豆交割，有121口1月豆粕合约交割，以及64口1月豆油合约交割。
3月大豆合约 收跌3-1/4美分，报每蒲式耳8.79美元。
3月豆粕合约 收跌3.5美元，报每短吨270.7美元。3月豆油合约 收低0.1美分，报29.65美分。
今日CBOT大豆预估成交量为192,536口，豆粕为47,926口，豆油为91,170口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)