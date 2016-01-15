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市场报道 | 2016年 1月 16日 星期六 05:52 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因豆粕合约走弱和获利了结

路透芝加哥1月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商称，豆粕合约走弱对大豆带来压力。

豆粕走弱，因1月合约到期交割，交割数据显示美国豆粕供应充足，现货豆粕市场需求疲弱。

豆油期货也下跌，但跌幅受限。一些技术买家在3月豆油合约没有跌穿周四低位后，在市场买入。

一些获利了结也使大豆承压。此前三日大豆均上涨。

市场有些担忧巴西收割推迟，将可能令美国大豆的出口季延长，CBOT大豆期货的跌幅因此受限。

本周，CBOT-3月大豆 上涨1.5%，3月豆粕 涨0.5%，3月豆油期货 上升0.1%。

CBOT称，有57口1月大豆交割，有121口1月豆粕合约交割，以及64口1月豆油合约交割。

3月大豆合约 收跌3-1/4美分，报每蒲式耳8.79美元。

3月豆粕合约 收跌3.5美元，报每短吨270.7美元。3月豆油合约 收低0.1美分，报29.65美分。

今日CBOT大豆预估成交量为192,536口，豆粕为47,926口，豆油为91,170口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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