芝加哥期市：CBOT玉米受回补空头带动走高，本周表现为一个月最好

路透芝加哥1月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米周五跳涨逾1%，交易商称，受回补空头和美国及南美现货谷物市场走坚提振。

多头套利交易活跃，近月3月玉米表现好于远于合约，反映近期需求强劲。倍受关注的合约价差1CH6-K6触及2014年5月来最高水准。

玉米价格仍徘徊在接近合约低位，这限制了农户出售，且迫使终端用户提高现货出价，以吸引新的出售。

玉米本周上涨约1.8%，为截至2015年12月4日该周来最大周度升幅。

南非农业部长Senzeni Zokwana周五表示，受干旱影响的南非需要进口介乎500-600万吨玉米。

近月CBOT-3月玉米合约 上涨5-1/4美分，报每蒲式耳3.63-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为267,559口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)