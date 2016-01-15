加拿大股市：下跌逾2%，受累于油价大跌和美国数据疲弱

路透多伦多1月15日 - 加拿大主要股指周五跌逾2%，因油价进一步下跌重压能源股，且对国内和全球经济成长的担忧拖累银行股、工业股和消费类股下跌。

美国周五公布的数据显示，12月零售销售下滑，因反季节的和暖天气抑制了冬装的购买，且汽油价格下滑影响了加油站的收入。上月美国生产者物价指数(PPI)也下滑，因能源成本疲弱。美国工业生产也连续第三个月下滑。