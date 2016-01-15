加拿大股市：下跌逾2%，受累于油价大跌和美国数据疲弱

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透多伦多1月15日 - 加拿大主要股指周五跌逾2%，因油价进一步下跌重压能源股，且对国内和全球经济成长的担忧拖累银行股、工业股和消费类股下跌。
加拿大主要股指本周下跌3%，连跌第三周。该指数降至2013年中来最低水准，因前景低迷促使投资者撤出市场。
美国周五公布的数据显示，12月零售销售下滑，因反季节的和暖天气抑制了冬装的购买，且汽油价格下滑影响了加油站的收入。上月美国生产者物价指数(PPI)也下滑，因能源成本疲弱。美国工业生产也连续第三个月下滑。
加拿大最大的两家银行加拿大皇家银行 和多伦多道明银行 股价均下挫3.6%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌262.57点或2.13%，报12,073.46点。所有类股全数收跌，跌幅至少1.5%，能源股跌3.6%，金融股挫2.9%。(完)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)