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市场报道 | 2016年 1月 16日 星期六 06:29 BJT

加拿大股市：下跌逾2%，受累于油价大跌和美国数据疲弱

路透多伦多1月15日 - 加拿大主要股指周五跌逾2%，因油价进一步下跌重压能源股，且对国内和全球经济成长的担忧拖累银行股、工业股和消费类股下跌。

加拿大主要股指本周下跌3%，连跌第三周。该指数降至2013年中来最低水准，因前景低迷促使投资者撤出市场。

美国周五公布的数据显示，12月零售销售下滑，因反季节的和暖天气抑制了冬装的购买，且汽油价格下滑影响了加油站的收入。上月美国生产者物价指数(PPI)也下滑，因能源成本疲弱。美国工业生产也连续第三个月下滑。

加拿大最大的两家银行加拿大皇家银行 和多伦多道明银行 股价均下挫3.6%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌262.57点或2.13%，报12,073.46点。所有类股全数收跌，跌幅至少1.5%，能源股跌3.6%，金融股挫2.9%。(完)

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