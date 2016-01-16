台湾选举：民进党取得68席立法委员首获过半席次，国民党则取得35席

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透台北1月16日 - 台湾周六举行总统及立法委员合并选举。根据各党部公布资料显示，在应选的113席次立法委员中，民进党取得68席首获过半席次、国民党取得35席、而新兴政党--时代力量则取得五席。
稍早总统大选结果出炉，民进党总统候选人蔡英文已宣布胜选。
根据中央选举委员会资料，此次角逐区域及原住民立委者合计有377人，而在不分区部份则是共18个政党合计推出179位候选人。本次应选席次为113席，包括73席区域立委、34席不分区立委及6席原住民立委。全体当选立委将于2月1日宣誓就任。(完) (记者 詹静宜/罗两莎；; 审校 杨淑祯)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.