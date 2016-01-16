台湾选举：民进党取得68席立法委员首获过半席次，国民党则取得35席

路透台北1月16日 - 台湾周六举行总统及立法委员合并选举。根据各党部公布资料显示，在应选的113席次立法委员中，民进党取得68席首获过半席次、国民党取得35席、而新兴政党--时代力量则取得五席。

根据中央选举委员会资料，此次角逐区域及原住民立委者合计有377人，而在不分区部份则是共18个政党合计推出179位候选人。本次应选席次为113席，包括73席区域立委、34席不分区立委及6席原住民立委。全体当选立委将于2月1日宣誓就任。(完) (记者 詹静宜/罗两莎；; 审校 杨淑祯)