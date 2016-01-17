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货币新闻 | 2016年 1月 17日 星期日 09:37 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货1月12日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月12日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(671,806口)

126,670 192,168 109,805 377,694 302,762 614,169 604,735 57,637 67,071

较1月5日变动(未平仓合约：增加13,737口)

8,954 -4,463 -2,660 4,253 23,798 10,547 16,675 3,190 -2,938

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

18.9 28.6 16.3 56.2 45.1 91.4 90.0 8.6 10.0

各类交易商数量(总计为529家)

122 177 175 151 165 388 438

(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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