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市场报道 | 2016年 1月 17日 星期日 09:36 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货1月12日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月12日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(394,177口)

113,675 180,433 79,379 164,337 91,244 357,391 351,056 36,786 43,121

较1月5日变动(未平仓合约：减少6,332口)

6,980 -14,932 5,493 -18,388 2,923 -5,915 -6,516 -417 184

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.8 45.8 20.1 41.7 23.1 90.7 89.1 9.3 10.9

各类交易商数量(总计为391家)

135 117 116 97 95 300 271

(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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