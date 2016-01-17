版本:
中国
市场报道 | 2016年 1月 17日 星期日 09:35 BJT

CFTC报告：COMEX期铜1月12日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年1月12日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(193,520口)

68,662 110,687 22,136 88,452 40,280 179,250 173,103 14,270 20,417

较1月5日变动(未平仓合约：增加21,701口)

5,604 15,816 5,272 9,122 -1,900 19,998 19,188 1,703 2,513

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.5 57.2 11.4 45.7 20.8 92.6 89.4 7.4 10.6

各类交易商数量(总计为305家)

83 143 64 56 47 174 231

(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐