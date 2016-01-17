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市场报道 | 2016年 1月 17日 星期日 09:35 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货1月12日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月12日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,756,232口)

499,795 336,291 570,030 590,227 768,467 1660052 1674788 96,180 81,444

较1月5日变动(未平仓合约：增加53,031口)

39,378 60,051 -10,081 14,158 3,833 43,455 53,803 9,576 -772

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.5 19.1 32.5 33.6 43.8 94.5 95.4 5.5 4.6

各类交易商数量(总计为399家)

135 136 165 94 104 319 329

(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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