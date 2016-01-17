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市场报道 | 2016年 1月 17日 星期日 09:34 BJT

CFTC报告：COMEX期金1月12日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年1月12日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(397,565口)

158,655 113,937 58,837 142,221 185,806 359,713 358,580 37,852 38,985

较1月5日变动(未平仓合约：减少16,123口)

5,123 -13,035 -19,724 -5,453 18,857 -20,054 -13,902 3,931 -2,221

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.9 28.7 14.8 35.8 46.7 90.5 90.2 9.5 9.8

各类交易商数量(总计为325家)

130 119 90 50 55 223 230

(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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