版本:
中国
市场报道 | 2016年 1月 17日 星期日 09:33 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货1月12日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年1月12日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(182,594口)

74,780 38,773 16,009 79,604 114,290 170,393 169,072 12,201 13,522

较1月5日变动(未平仓合约：减少2,529口)

-6,227 11,767 1,133 3,539 -17,918 -1,555 -5,018 -974 2,489

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.0 21.2 8.8 43.6 62.6 93.3 92.6 6.7 7.4

各类交易商数量(总计为271家)

107 80 63 48 61 186 182

(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐