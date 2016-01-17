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市场报道 | 2016年 1月 17日 星期日 09:32 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货1月12日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月12日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,388,762口)

348,690 431,999 236,347 653,275 545,888 1238312 1214234 150,450 174,528

较1月5日变动(未平仓合约：增加32,245口)

2,737 24,284 30,944 -2,742 -17,656 30,939 37,572 1,306 -5,327

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.1 31.1 17.0 47.0 39.3 89.2 87.4 10.8 12.6

各类交易商数量(总计为722家)

145 184 165 257 290 502 566

(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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