全球汇市：1月12日当周投机客削减美元多仓，降至10月底最低水平--CFTC/路透

路透1月15日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，1月12日当周汇市投机客削减美元多头押注，使得净多仓降至两个半月最低水平。
1月12日止当周，美元净多仓总值减至252.9亿美元，这是连续第三周投资者削减净美元多仓。前一周的美元净多仓为287.8亿美元。
油价下跌及中国股市挫跌，造成金融市场动荡，美元的吸引力因此降低。外界益发预期外部因素可能进一步使得美联储放缓紧缩政策的脚步。
周五疲弱的美国经济报告亦进一步支持这样的看法。利率期货市场如今反映今年只会升息一次。
本周日圆净多仓共有25,266口，为2012年10月以来最大，前一周日圆净空仓为4,103口。
投机客亦减持欧元净空仓，降至11月以来最低。本周欧元净空仓为146,451口，前一周为160,643口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
1月12日当周 前一周
多头仓位 78,385 67,471
空头仓位 53,119 63,368
净仓位 25,266 4,103
欧元(125,000欧元为1口)
1月12日当周 前一周
多头仓位 63,162 66,857
空头仓位 209,613 227,500
净仓位 -146,451 -160,643
英镑(62,500英镑为1口)
1月12日当周 前一周
多头仓位 34,294 44,662
空头仓位 64,815 75,158
净仓位 -30,521 -30,496
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
1月12日当周 前一周
多头仓位 24,484 26,419
空头仓位 21,160 22,799
净仓位 3,324 3,620
加元(100,000加元为1口)
1月12日当周 前一周
多头仓位 38,837 40,898
空头仓位 98,051 101,028
净仓位 -59,214 -60,130
澳元(100,000澳元为1口)
1月12日当周 前一周
多头仓位 48,528 46,047
空头仓位 71,571 59,808
净仓位 -23,043 -13,761
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
1月12日当周 前一周
多头仓位 17,149 16,842
空头仓位 15,608 15,263
净仓位 1,541 1,579
(完)
(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)