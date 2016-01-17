更新版 1-《全球汇市》美元受疲弱美国数据拖累下滑，澳元和加元跟随油价大跌

(新增文末收盘表格)
* 油价跌穿每桶30美元
* 澳元、新西兰元和加元均大跌1%或以上
* 疲弱的美国数据打压美元
路透纽约1月15日 - 美元兑日圆周五重挫至近五个月低点，兑欧元跌至两周半低点，因油价再度大跌引发风险意愿疲弱，且受疲弱的美国经济数据的打压。
低迷的经济数据，加上油市和股市重挫可能进一步放缓美国联邦储备理事会(美联储/FED)已经是渐进的收紧政策步幅，这对美元不利。
美元指数 跌0.2%，报98.933。
“我认为美联储对短期内升息会有迟疑，”Silicon Valley Bank高级汇市交易商Joe O'Leary表示。
“有太多的不确定性。美国数据疲弱、股市遭重创。这都将影响美国经济成长。”
美国周五公布的数据显示，12月零售销售下滑，因反季节的和暖天气抑制了冬装的购买，且汽油价格下滑影响了加油站的收入。上月美国生产者物价指数(PPI)也下滑，因能源成本疲弱。美国工业生产也连续第三个月下滑。
在美国公布疲弱的经济数据后，利率期货市场目前消化今年美联储仅再升息一次，之前为预期三次升息。
澳元、新西兰元和加元等商品货币大跌，因中国股市 再度下挫，油价今日又大跌了逾5%，至不到30美元。
纽约尾盘，美元兑日圆 跌至8月24日来最低的116.51日圆，最新下挫0.9%，报117.02日圆。
欧元兑美元 一度升至12月29日来最高的1.0984美元，尾盘升0.5%，报1.0913美元。
澳元兑美元 跌至0.6824美元的2009年4月来最低，新西兰元兑美元 挫至三个半月低点0.6382美元。
加元兑美元 大跌至12年新低，尾盘美元升1.2%，报1.4534加元。
汇市基金Millennium Global投资组合管理部门联席主管Richard Benson称，市场预计下周加拿大会进一步放宽货币政策，拖累加元下挫。自2012年加元兑美元已经跌了三分之一。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0914 1.0864 +0.46 +0.50 1.0860
美元/日圆 117.05 118.04 -0.84 -2.70 120.30
欧元/日圆 127.67 128.22 -0.43 -2.15 130.47
美元/瑞郎 1.0020 1.0044 -0.24 +0.02 1.0018
英镑/美元 1.4254 1.4413 -1.10 -3.28 1.4738
美元/加元 1.4538 1.4364 +1.21 +5.05 1.3839
美元/离岸人民币 6.6145 6.5995 +0.23 +0.71 6.5680
澳元/美元 0.6867 0.6983 -1.66 -5.61 0.7275
欧元/瑞郎 1.0931 1.0918 +0.12 +0.41 1.0886
欧元/英镑 0.7656 0.7539 +1.55 +3.92 0.7367
新西兰元/美元 0.6462 0.6468 -0.09 -5.32 0.6825
美元/挪威克朗 8.8293 8.7730 +0.64 -0.12 8.8398
欧元/挪威克朗 9.6315 9.5269 +1.10 +0.32 9.6011
美元/瑞典克朗 8.5856 8.5497 +0.42 +1.65 8.4465
欧元/瑞典克朗 9.3708 9.2896 +0.87 +2.18 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)