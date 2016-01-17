金砖国家：1月15日股汇市收盘纵览

路透1月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月15日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报709.19点，下跌1.93%。
中国股市：沪综指大幅收跌3.6%至逾13个月新低，市场信心疲弱大盘继续寻底
中国汇市：人民币收小升但成交放量，港元大跌凸显资金做空中国意愿
香港股市：收跌1.5%创近三年半最低，受累于中国股市大跌及港元下滑
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报38,569.125点，下跌2.36%。
巴西汇市：巴西雷亚尔下跌1.2%，因总统罗塞夫称扩大国有银行信贷与目前收紧货币政策不冲突后，外界担心财政政策放松。雷亚尔兑美元 收报4.0453/58，上日收报3.9953/83。
============================================================================
南非股市：油价下滑以及对中国经济前景的担忧导致全球市场下跌，南非股市也未能幸免于难。指标Top-40指数 收报42,105点，下跌1.49%；大盘综合指数 收报46,960.37点，下跌1.55%。
南非汇市：兰特兑美元重挫逾2%，因全球市场大跌
=========================================================================
印度股市：印度股市连续第二周收跌，周五下滑逾1%，创下与一周来最大单日百分比跌幅。最近这波跌势是原油价格下跌引起。BSE指数 收报24,455.04点，下跌1.28%；NSE指数 收报7,437.8点，下跌1.31%。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.595/67.605，上日收报67.29/67.3。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 报652.98点，下跌5.77%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报344.45点，下跌5.8%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报77.603，贬值2.04%；卢布兑欧元 报84.68,贬值2.51%。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)