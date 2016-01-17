重温稿-美国股市：惨跌逾2%，因油价大跌和对中国的忧虑加深

美国股市：小幅收跌，投资者在特朗普宣誓就职前保持谨慎
“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
* 道指30只成份股全军覆没，标普500指数10大类股全数下跌
* 能源股下挫，因油价挫跌6.5%
* 英特尔下跌，拖累芯片类股走软
* 道指下挫2.39%，标普500指数大跌2.16%，Nasdaq指数急跌2.74%
路透1月15日 - 美国股市周五跌势惨烈，标普500指数挫至2014年10月来最低水准，因油价跌穿每桶30美元，且投资者愈发担心中国经济困境。
市场出现普跌，成交量异常之高，逾五份之一的标普500指数成份股触及52周低位。标普500指数的10大类股全军覆没。小盘股Russell 2000指数 下跌最多3.5%，至2013年7月来最低水准。
能源股 劲跌2.87%，因油价急挫6.5%，部份因担心中国经济放缓。中国主要股指周五大幅收低。能源股的市值从2014年底触及的纪录高位后已蒸发了接近一半。
“最初当油价下跌，大家会说 '(标普500指数)其他九个板块将表现良好' ，”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide说，“这种讲法已经改变了。现在是，能源股跌势将蔓延至其他九个板块，蔓延到了金融行业和实体经济。”
科技股 今日跌幅最大，重挫3.15%，因晶片巨擘英特尔季度业绩疲弱，重压晶片股走势。
标普500指数自5月触及的高位已经回落约12%，进入普遍认为的“修正区域”。
中国股市主要股指周五大跌逾3%，投资人对中国政府抑制股市跌势的能力产生疑虑。今年迄今中国股市暴跌18%。
道琼工业指数 收跌390.97点，或2.39%，收报15,988.08点；标准普尔500指数 下挫41.51点，或2.16%，收报1,880.33点；Nasdaq指数 收低126.59点，或2.74%，至4,488.42点。
本周，道指和标普500指数均下跌2.2%，NASDAQ指数下挫3.3%。
周五，CBOE波动性指数 急升29.2%，至9月来最高的30.95。
“投资人怕得要死，年初发生这种情况有一些历史意义，”Federated Investors首次股市策略师Phil Orlando表示。
周五美国公布的经济数据也不是非常令人鼓舞，12月零售销售意外下滑，工业生产再度下跌，第四季美国经济成长预估进一步恶化。
道指成份股艾克森美孚 和雪佛龙 均下挫逾1%，卡特彼勒 大跌2.65%。
英特尔 急跌9.1%，录得七年最大单日跌幅，此前该公司公布的业绩和财测使投资人担心该公司的成长。
花旗集团 挫跌6.41%，富国 跌3.59%，两家大行公布的业绩大致符合预期。
Wynn Resorts 是为数不多的亮点之一，该公司公布符合预期的季度营收后，股价飙升13.34%。
纽约证交所跌涨股家数分别为2,591家和529家，Nasdaq市场下跌和上涨股分别为2,377家和502家。
没有标普500指数成份股触及52周新高，135只成份股触及新低；有五只Nasdaq指数成份股触及52周新高，511只触及新低。
根据汤森路透的数据，美国股市大约有108亿股换手，远高于过去20个交易日的日均成交量76亿股。(完)
“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的