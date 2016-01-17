《全球汇市》避险情绪升温带动日圆上涨，加元触及新低

鉴于市场预期油价将进一步走疲，商品货币、特别是加元的前景依然黯淡。
在制裁措施于周末取消后，伊朗正加紧重新确立原油出口计划，料将加剧全球市场供应过剩的局面。
“油价持续低迷继续令加拿大经济承压。加拿大央行今年将需要至少降息50个基点，以部分抵消原油价格持续下滑的冲击，”巴克莱分析师在客户报告中写道。
美国各大股票交易所周一将因马丁路德金纪念日休市。中国周二料将公布25年来最慢的增长数据，因产出放缓且投资下滑。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0911 1.0914 -0.03 +0.47 1.0860
美元/日圆 116.86 117.05 -0.16 -2.86 120.30
欧元/日圆 127.53 127.67 -0.11 -2.25 130.47
美元/瑞郎 1.0012 1.0020 -0.08 -0.06 1.0018
英镑/美元 1.4253 1.4254 -0.01 -3.29 1.4738
美元/加元 1.4574 1.4538 +0.25 +5.31 1.3839
美元/离岸人民币 6.5982 6.6145 -0.25 +0.46 6.5680
澳元/美元 0.6852 0.6867 -0.22 -5.81 0.7275
新西兰元/美元 0.6430 0.6462 -0.50 -5.79 0.6825
澳元/日圆 80.150 80.370 -0.27 -8.53 87.620
新西兰元/日圆 75.650 75.650 +0.00 -7.72 81.980
英镑/日圆 166.41 166.67 -0.16 -6.10 177.22
澳元/新西兰元 1.0648 1.0612 +0.34 -0.15 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 汪红英/郑茵/徐文焰/杜明霞)