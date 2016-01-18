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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 08:26 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京1月18日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据日程：
（公布时间为北京时间）
    
    公布日期  公布时间      经济指标                          数据日期
    
    1月
    1/18       0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       12月
    1/19       1000       国民经济运行情况新闻发布会            2015年
                          规模以上工业增加值                     12月
                          固定资产投资(不含农户)                1-12月
                          民间固定资产投资                      1-12月
                          房地产开发和销售情况月度报告           12月
                          社会消费品零售总额                     12月 
    1/20       0930       主要行业增加值初步核算报告            四季度
    1/21       1430       海关进出口主要商品统计信息             12月
    1/27       0930       规模以上工业企业利润                  1-12月
    
    2月
    2/1        0900       官方制造业PMI                          1月 
                          官方非制造业PMI                        1月
               0945       财新制造业PMI                          1月
    2/3        0945       财新服务业PMI                          1月
    2/15       1000左右   进出口贸易数据                         1月 
    2/18       0930       居民消费价格指数（CPI）                1月
                          工业生产者价格指数（PPI）              1月 
    2/21       1430       海关进出口主要商品统计信息             1月
    2/26       0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       1月
    2/29       0930       2015年国民经济和社会发展统计公报      2015年
    
    3月
    3/1        0900       官方制造业PMI                          2月 
                          官方非制造业PMI                        2月
               0945       财新制造业PMI                     2月
    3/3        0945       财新服务业PMI                          2月      
    3/8        1000左右   进出口贸易数据                         2月 
    3/10       0930       居民消费价格指数（CPI）                2月
                          工业生产者价格指数（PPI）              2月 
    3/12       1330       规模以上工业增加值                     2月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-2月
                          民间固定资产投资                       1-2月
                          房地产开发和销售情况月度报告           2月
                          社会消费品零售总额                     2月            
           
    3/18       0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       2月
    3/21       1430       海关进出口主要商品统计信息             2月    
    3/27       0930       规模以上工业企业利润                   1-2月
    
    4月
    4/1        0900       官方制造业PMI                          3月 
                          官方非制造业PMI                        3月
               0945       财新制造业PMI                          3月
    4/6        0945       财新服务业PMI                     3月
    4/11       0930       居民消费价格指数（CPI）                3月
                          工业生产者价格指数（PPI）              3月 
    4/13       1000左右   进出口贸易数据                         3月 
    4/15       1000       国民经济运行情况新闻发布会             2016年一季度
                          规模以上工业增加值                     3月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-3月
                          民间固定资产投资                       1-3月
                          房地产开发和销售情况月度报告           1-3月
                          社会消费品零售总额                     3月 
    4/16       0930       季度主要行业增加值初步核算报告         2016年一季度
    4/18       0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       3月
    4/21       1430       海关进出口主要商品统计信息             3月
    4/27       0930       规模以上工业企业利润                   1-3月
    4/29       0930       规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年一季度
    
    5月
    5/1        0900       官方制造业PMI                          4月 
                          官方非制造业PMI                        4月
    5/3        0945       财新制造业PMI                          4月
    5/5        0945       财新服务业PMI                          4月      
    5/8        1000左右   进出口贸易数据                         4月 
    5/10       0930       居民消费价格指数（CPI）                4月
                          工业生产者价格指数（PPI）              4月 
    5/14       1330       规模以上工业增加值                     4月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-4月
                          民间固定资产投资                       1-4月
                          房地产开发和销售情况月度报告           4月
                          社会消费品零售总额                     4月            
           
    5/18       0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       4月
    5/21       1430       海关进出口主要商品统计信息             4月
    5/27       0930       规模以上工业企业利润                   1-4月
    
    6月
    6/1        0900       官方制造业PMI                          5月 
                          官方非制造业PMI                        5月
               0945       财新制造业PMI                     5月
    6/3        0945       财新服务业PMI                     5月    
    6/8        1000左右   进出口贸易数据                         5月 
    6/9        0930       居民消费价格指数（CPI）                5月
                          工业生产者价格指数（PPI）              5月 
    6/12       1330       规模以上工业增加值                     5月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-5月
                          民间固定资产投资                       1-5月
                          房地产开发和销售情况月度报告           5月
                          社会消费品零售总额                     5月            
           
    6/18       0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       5月
    6/21       1430       海关进出口主要商品统计信息             5月
    6/27       0930       规模以上工业企业利润                   1-5月
   
    7月
    7/1        0900       官方制造业PMI                          6月 
                          官方非制造业PMI                        6月
               0945       财新制造业PMI                     6月
    7/5        0945       财新服务业PMI                          6月      
    7/10       0930       居民消费价格指数（CPI）                6月
                          工业生产者价格指数（PPI）              6月
    7/13       1000左右   进出口贸易数据                         6月  
    7/15       1000       国民经济运行情况新闻发布会             2016年二季度
                          规模以上工业增加值                     6月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-6月
                          民间固定资产投资                       1-6月
                          房地产开发和销售情况月度报告           1-6月
                          社会消费品零售总额                     6月 
    7/16       0930       季度主要行业增加值初步核算报告         2016年二季度
    7/18       0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       6月
    7/21       1430       海关进出口主要商品统计信息             6月
    7/27       0930       规模以上工业企业利润                   1-6月
    7/29       0930       规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年二季度
    
    8月
    8/1        0900       官方制造业PMI                          7月 
                          官方非制造业PMI                        7月
               0945       财新制造业PMI                     7月
    8/3        0945       财新服务业PMI                          7月          
    8/8        1000左右   进出口贸易数据                         7月 
    8/9        0930       居民消费价格指数（CPI）                7月
                          工业生产者价格指数（PPI）              7月 
    8/11       1330       规模以上工业增加值                     7月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-7月
                          民间固定资产投资                       1-7月
                          房地产开发和销售情况月度报告           7月
                          社会消费品零售总额                     7月            
           
    8/18       0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       7月
    8/21       1430       海关进出口主要商品统计信息             7月
    8/27       0930       规模以上工业企业利润                   1-7月
    
    9月
    9/1        0900       官方制造业PMI                          8月 
                          官方非制造业PMI                        8月
               0945       财新制造业PMI                     8月
    9/5        0945       财新服务业PMI                          8月          
    9/8        1000左右   进出口贸易数据                         8月 
    9/9        0930       居民消费价格指数（CPI）                8月
                          工业生产者价格指数（PPI）              8月 
    9/12       1330       规模以上工业增加值                     8月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-8月
                          民间固定资产投资                       1-8月
                          房地产开发和销售情况月度报告           8月
                          社会消费品零售总额                     8月            
           
    9/19       0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       8月
    9/21       1430       海关进出口主要商品统计信息             8月
    9/27       0930       规模以上工业企业利润                   1-8月
    
    10月
    10/1       0900       官方制造业PMI                          9月 
                          官方非制造业PMI                        9月
    10/3       0945       财新制造业PMI                     9月
    10/5       0945       财新服务业PMI                          9月      
    10/13      1000左右   进出口贸易数据                         9月 
    10/14      0930       居民消费价格指数（CPI）                9月
                          工业生产者价格指数（PPI）              9月 
    10/19      1000       国民经济运行情况新闻发布会             2016年三季度
    10/19                 规模以上工业增加值                     9月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-9月
                          民间固定资产投资                       1-9月
                          房地产开发和销售情况月度报告           1-9月
                          社会消费品零售总额                     9月 
    10/20      0930       季度主要行业增加值初步核算报告         2016年三季度
    10/21      1430       海关进出口主要商品统计信息             9月
    10/21      0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       9月
    10/27      0930       规模以上工业企业利润                   1-9月
    10/31      0930       规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年三季度
    
    11月
    11/1       0900       官方制造业PMI                          10月 
                          官方非制造业PMI                        10月
               0945       财新制造业PMI                     10月
    11/3       0945       财新服务业PMI                          10月      
    11/8       1000左右   进出口贸易数据                         10月 
    11/9       0930       居民消费价格指数（CPI）                10月
                          工业生产者价格指数（PPI）              10月 
    11/12      1330       规模以上工业增加值                     10月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-10月
                          民间固定资产投资                       1-10月
                          房地产开发和销售情况月度报告           10月
                          社会消费品零售总额                     10月           
            
    11/18      0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       10月
    11/21      1430       海关进出口主要商品统计信息             10月
    11/27      0930       规模以上工业企业利润                   1-10月
    
    12月
    12/1       0900       官方制造业PMI                          11月 
                          官方非制造业PMI                        11月
               0945       财新制造业PMI                     11月
    12/5       0945       财新服务业PMI                          11月      
    12/8       1000左右   进出口贸易数据                         11月 
    12/9       0930       居民消费价格指数（CPI）                11月
                          工业生产者价格指数（PPI）              11月 
    12/12      1330       规模以上工业增加值                     11月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-11月
                          民间固定资产投资                       1-11月
                          房地产开发和销售情况月度报告           11月
                          社会消费品零售总额                     11月           
            
    12/19      0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       11月
    12/21      1430       海关进出口主要商品统计信息             11月
    12/27      0930       规模以上工业企业利润                   1-11月
     
    注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。
       2. -- 表示具体发布时间未知。
       3.海关公布进出口贸易数据。
       4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务
贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）

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