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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 08:08 BJT

国际油市：原油期货跌至2003年低点，伊朗制裁措施取消后供应料增加

纽约商业期货交易所(NYMEX)2月美国原油 跌0.86美元至每桶28.56美元，早先曾下跌逾1美元至每桶28.36美元，创2003年10月30日以来最低水平。

美国股市上周五大跌，标准普尔500指数跌至2014年10月以来最低水平，因油价跌破每桶30美元，且市场对中国经济问题的担忧加剧。

避险货币日圆周一盘初上涨，澳元则承压，因美股大跌后亚洲股市有可能表现不佳。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/孙国玉；审校 张明钧)

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