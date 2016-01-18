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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 08:18 BJT

《日本重要政经日程》--1月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0430 - 11月工业生产修正值

-- - 日本央行地区分行经理的季度会议，会上公布各地区的经济和物价状况季度评估报告，央行总裁黑田东彦将发表讲话

-- - 标售12个月期贴现国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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