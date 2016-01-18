《新兴市场重要经济事件预告》--1月18日-1月25日

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月18日(一)
伦敦--土耳其总理达武特奥卢(Ahmet Davutoglu)和财长Mehmet Simsek就土耳其经济前景和即将进行的改革发表讲话(1100)。
东京--国际货币基金组织(IMF)研讨会：日本的经济挑战和结构性改革选项。IMF前副总裁筱原尚之参加小组讨论(0500)。
巴西利亚--巴西财政部长巴博萨(Nelson Barbosa)发表讲话(1200)。
1月19日(二)
华盛顿--IMF公布最新版世界经济展望报告，并举行新闻发布会(1000)。
维也纳--中东欧论坛(至1月20日)。演讲嘉宾包括奥地利央行总裁诺沃特尼等。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策会议(至1月20日)。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。
1月20日(三)
内罗毕--肯尼亚央行宣布利率决定。
瑞士达沃斯--2016年世界经济论坛年会(至1月23日)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。
1月21日(四)
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定(1000)。
1月22日(五)
暂无重要经济事件。
1月25日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至1月26日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 王兴亚)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。