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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 08:39 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月18日-1月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月18日(一)

伦敦--土耳其总理达武特奥卢(Ahmet Davutoglu)和财长Mehmet Simsek就土耳其经济前景和即将进行的改革发表讲话(1100)。

东京--国际货币基金组织(IMF)研讨会：日本的经济挑战和结构性改革选项。IMF前副总裁筱原尚之参加小组讨论(0500)。

巴西利亚--巴西财政部长巴博萨(Nelson Barbosa)发表讲话(1200)。

1月19日(二)

华盛顿--IMF公布最新版世界经济展望报告，并举行新闻发布会(1000)。

维也纳--中东欧论坛(至1月20日)。演讲嘉宾包括奥地利央行总裁诺沃特尼等。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策会议(至1月20日)。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。

1月20日(三)

内罗毕--肯尼亚央行宣布利率决定。

瑞士达沃斯--2016年世界经济论坛年会(至1月23日)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。

1月21日(四)

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定(1000)。

1月22日(五)

暂无重要经济事件。

1月25日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。

阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至1月26日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 王兴亚)

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