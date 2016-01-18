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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 08:21 BJT

《香港报摘》--经济日报1月18日

* 要闻版头条：

--环球股市疯狂下跌，美国上周五急泻近400点，加上市传人民银行月内将规定境外机构须预留人民币存款准备金，收紧本港人币流动性，恐影响资金灵活性，市场不明朗因素正不断加剧。

* 其他：

--首批获准北上销售的香港基金之一，恒生中国H股指数基金，早前已模拟测试客户买货及赎回的资金往来系统，相信可在一至二周内（即春节前）推出应市。

--永利澳门 公布去年初步业绩，第四季经调整的现金经营溢利（EBITDA，除息税、折旧及摊销前溢利）介乎1.56亿至1.64亿美元，虽仍较2014年同期跌32%至35%，但相对于第三季EBITDA约1.63亿美元初见喘定。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)

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