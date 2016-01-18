《香港报摘》--经济日报1月18日

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 要闻版头条：
--环球股市疯狂下跌，美国上周五急泻近400点，加上市传人民银行月内将规定境外机构须预留人民币存款准备金，收紧本港人币流动性，恐影响资金灵活性，市场不明朗因素正不断加剧。
* 其他：
--首批获准北上销售的香港基金之一，恒生中国H股指数基金，早前已模拟测试客户买货及赎回的资金往来系统，相信可在一至二周内（即春节前）推出应市。
--永利澳门 公布去年初步业绩，第四季经调整的现金经营溢利（EBITDA，除息税、折旧及摊销前溢利）介乎1.56亿至1.64亿美元，虽仍较2014年同期跌32%至35%，但相对于第三季EBITDA约1.63亿美元初见喘定。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。