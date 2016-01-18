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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 08:28 BJT

《香港报摘》--信报1月18日

* 要闻版头条：

--人民银行周末再度出招，对境外人民币业务参加银行存放在内地代理行的人民币存款征收存款准备金，包括中银香港 等境外人民币清算行托管存放在内地的人民币存款亦要执行有关政策。市场估计，此举将导致离岸拆息上升，离岸人民币炒卖成本增加，令人民币炒家知难而退。

* 其他：

--机管局公布，2015年香港国际机场的三项航空交通量刷新年度纪录，去年机场共接待旅客6,850万人次，飞机起降量40.6万架次，分别按年增长8.1%及3.8%；货运量亦按年上升0.1%，达438万公吨。

--太阳能上游单晶硅片生产商卡姆丹克 主席兼首席执行官张屹预期，随着产能达300兆瓦的马来西亚新厂房次季全面投产，以及高成本的多晶硅原料采购长期合同年底结束，加上国企股东支持下太阳能电站业务开始贡献收入，有信心2017年实现扭亏为盈。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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