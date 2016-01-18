《香港报摘》--信报1月18日

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 要闻版头条：
--人民银行周末再度出招，对境外人民币业务参加银行存放在内地代理行的人民币存款征收存款准备金，包括中银香港 等境外人民币清算行托管存放在内地的人民币存款亦要执行有关政策。市场估计，此举将导致离岸拆息上升，离岸人民币炒卖成本增加，令人民币炒家知难而退。
* 其他：
--机管局公布，2015年香港国际机场的三项航空交通量刷新年度纪录，去年机场共接待旅客6,850万人次，飞机起降量40.6万架次，分别按年增长8.1%及3.8%；货运量亦按年上升0.1%，达438万公吨。
--太阳能上游单晶硅片生产商卡姆丹克 主席兼首席执行官张屹预期，随着产能达300兆瓦的马来西亚新厂房次季全面投产，以及高成本的多晶硅原料采购长期合同年底结束，加上国企股东支持下太阳能电站业务开始贡献收入，有信心2017年实现扭亏为盈。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。