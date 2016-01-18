《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月18日

*工商时报：

--民进党秘书长兼驻美代表吴钊燮今日赴美进行公开演说，预料将和美方官员进行接洽。民进党总统当选人蔡英文昨天则接见日本交流协会代表，她除了感谢日本友人过去支持，更透露，未来经贸合作将包含〞重启台日自由贸易协定（FTA）的协商〞。

--总统、立委大选落幕，民进党在完全执政下，将力拚修法，让人才晋用、财源分配大解套。其中，攸关产业发展关键枢纽的科技基本法，今日科技部将至中研院讨论施行细则，中研院院长翁启惠表示，此法可望打通产业任督二脉，开启经济发展新动能。

--安泰银 出售股权案依旧〞只闻楼梯响〞。安泰银明日将召开董事会，原本预期有机会谈及并购事宜，但据了解，10多项排定的讨论案中，并没有相关议题，显示仍无买家愿意出价。

*经济日报：

--内阁空窗期效应开始发酵，因应今日下午内阁总辞，财政部昨日紧急会商，将国安基金例会提前于今日上午开会。由于国安基金授权护盘期间创下纪录，已有委员主张不再延长；财政部表示，是否继续护盘将尊重委员会决议。

--亚洲基础设施开发银行（简称「亚投行」）首任行长金立群昨日在首次记者会中，针对台湾申请入会问题搬出亚投行协定条文，首度明确指称台湾为〞不享有主权或无法对自身国际关系行为负责的申请方〞，应由〞对其国际关系行为负责的银行成员〞同意，或代为申请。

--总统大选结果民进党大胜，民进党方面仍主张由马英九总统筹组过渡内阁，至于520后绿营首任阁揆，基于拚经济优先，可能朝〞财经内阁〞规划，包括前财长林全、前行政院副院长林信义及中央银行总裁彭淮南等人，都被视为合适人选。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。