《全球重要经济事件一览表》--1月18日-1月25日

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月18日(一)
东京--日本央行举行各地区分行经理的季度会议，央行总裁黑田东彦将发表讲话。该央行将在会上公布对日本各地区经济和物价状况的季度评估报告。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛在伦敦政治经济学院举行讲座，主题为“债务、人口统计和收入分配：货币政策的新挑战”(1830)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布1月特别货币政策会议的会议记录(0830)。
1月19日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布最新的全球经济展望报告，并召开记者会(1000)。
维也纳--中东欧论坛(至1月20日)。发言者包括：奥地利财长、塞尔维亚财长、匈牙利经济部长、奥地利央行总裁等。
伦敦--英国国家统计局(ONS)就经常帐统计举行经济论坛(0930)。
伦敦--英国央行总裁卡尼发表今年首次重要讲话，主题为货币政策(1200)。
1月20日(三)
达沃斯--2016年世界经济论坛年会(至1月23日)。
渥太华--加拿大央行公布利率决定和货币政策报告(1500)，央行总裁波洛兹和资深副总裁Carolyn Wilkins举行记者会(1615)。
1月21日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后发布利率决定并举行记者会(1245)。
1月22日(五)
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在经济记者俱乐部发表讲话(0900)。
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩发表演讲(1230)。
1月25日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 许娜)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。