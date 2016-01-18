《中国报摘》--其他报纸重要消息1月18日

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
**东方早报**
--大杨创世 公告称，将与圆通快递进行资产重组。参与重组各方拟共同推进上市公司现有业务、资产、负债、人员等全部置出，并以发行股份购买资产的方式收购圆通速递股权，同时募集配套资金。
**证券时报**
--京东 近日宣布旗下京东金融已和多家机构签署协议，融资66.5亿元人民币。此次融资对京东金融的交易后估值达466.5亿元。
--欧菲光 、乐视网 、新沃资本等共同发起设立新沃财产保险股份有限公司，注册资本10亿元。
--万科A 已向深交所申请其A股继续停牌至3月18日，因筹划的重大资产重组极其复杂。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。