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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 09:13 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月18日

**东方早报**

--大杨创世 公告称，将与圆通快递进行资产重组。参与重组各方拟共同推进上市公司现有业务、资产、负债、人员等全部置出，并以发行股份购买资产的方式收购圆通速递股权，同时募集配套资金。

**证券时报**

--京东 近日宣布旗下京东金融已和多家机构签署协议，融资66.5亿元人民币。此次融资对京东金融的交易后估值达466.5亿元。

--欧菲光 、乐视网 、新沃资本等共同发起设立新沃财产保险股份有限公司，注册资本10亿元。

--万科A 已向深交所申请其A股继续停牌至3月18日，因筹划的重大资产重组极其复杂。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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