《交易视点》留意选后股市是否大跌，台债偏多看待--元大宝来证

路透台北1月18日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周将进行今年公债20年券标售，观察标售情况来判断市场对于目前殖利率位阶看法，市场追求较大收益率之下，预期标售结果有机会在买盘积极投标下创低位，另外也需留意在总统大选后政治变天，股市是否有出现大幅下跌状况，目前公债殖利率偏多看待，十年券104/12期 有机会向下测试0.95%关卡，预估10年成交区间在0.90%-1.0%，五年券104/13期 则在0.55%-0.62%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)