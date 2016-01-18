中国个股：青岛海尔拟以54亿美元现金收购通用电气家电业务

路透上海1月18日 - 中国家电大厂青岛海尔股份有限公司 周一发布重大资产购买预案称，公司与通用电气 签署协议，拟通过现金方式向通用电气购买其家电业务相关资产，交易金额为54亿美元。因上交所需对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

公告并指出，本次交易将通过自有资金和并购贷款的方式来完成，初步估计并购贷款的金额约为交易对价的60%。

据汤森路透旗下基点此前报导，消息人士称，青岛海尔股份有限公司将从三家银行举债融资，为以54亿美元收购通用电气家电业务提供资金支持。美银美林、国家开发银行和中国建设银行已承诺向海尔上述收购交易提供融资。

青岛海尔还指出，将以本次并购作为重要手段，深入美国、加拿大和拉美市场，持续推动公司在全球范围内的战略布局，通过内生式发展和外延并购相结合的方式成为全球家电行业的领导者。

通用电气家电是北美领先的家用电器公司，在美国5个州拥有9家工厂，并拥有世界一流的物流和分销能力以及美国市场强大的零售网络关系。2014年，企业收入达到59亿美元和约4亿美元息税折旧摊销前利润。