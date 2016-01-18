美国股市：因油价挫跌，能源股空仓触及10年新高

标题新闻：法国航空引擎制造商Safran以90亿美元收座椅制造商收购Zodiac
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但随着油价 触及2003年以来低位，能源股也在过去六个月下跌了24%，一些空头认为进一步下跌的空间可能有限，在选择作空股票时也变得挑剔。
专业做空的共同基金Federated Prudent Bear Fund把重点放在那些势必会因企业资本支出减少而受到影响的公司，以及那些在不利市况下可能需要增资的公司。
“能源类股受到的打击已经非常大，我们对能源股的做空并非远大于对整体市场的做空力度，”Federated Prudent Bear Fund的投资组合经理Ryan Bend说，“我们的作空能源股主要针对某些管线和油田服务类股。”
FactSet的数据显示，对整体标普500指数成分股公司而言，过去两个月平均空仓小幅增加，到12月底增至4.21%。
空头在12月底减少作空的部分股票包括：Cimarex Energy 、哈里伯顿(Halliburton) 和Kinder Morgan 。由于油价下跌，Kinder Morgan最近削减了派息。
在能源行业权重股当中，雪佛龙(Chevron) 的空仓从12月中的1.2%小幅升至12月底的1.4%，艾克森美孚(Exxon Mobil) 的空仓持稳于1.2%。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 郑茵)
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)