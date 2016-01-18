美国股市：因油价挫跌，能源股空仓触及10年新高

但随着油价 触及2003年以来低位，能源股也在过去六个月下跌了24%，一些空头认为进一步下跌的空间可能有限，在选择作空股票时也变得挑剔。

专业做空的共同基金Federated Prudent Bear Fund把重点放在那些势必会因企业资本支出减少而受到影响的公司，以及那些在不利市况下可能需要增资的公司。

“能源类股受到的打击已经非常大，我们对能源股的做空并非远大于对整体市场的做空力度，”Federated Prudent Bear Fund的投资组合经理Ryan Bend说，“我们的作空能源股主要针对某些管线和油田服务类股。”

FactSet的数据显示，对整体标普500指数成分股公司而言，过去两个月平均空仓小幅增加，到12月底增至4.21%。

空头在12月底减少作空的部分股票包括：Cimarex Energy 、哈里伯顿(Halliburton) 和Kinder Morgan 。由于油价下跌，Kinder Morgan最近削减了派息。

在能源行业权重股当中，雪佛龙(Chevron) 的空仓从12月中的1.2%小幅升至12月底的1.4%，艾克森美孚(Exxon Mobil) 的空仓持稳于1.2%。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 郑茵)