《香港报摘》--其他报纸重要消息1月18日

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 明报：
--港汇上周收报7.795，超过四年以来低位，高盛资深中国经济分析师邓敏强表示，由于一年的远期价格已跌至7.83，估计港汇将跌至弱方兑换水平，即7.85，走资潮可能涉及3,000亿元资金。
* 苹果日报：
--继澳新银行香港分行结束私贷业务部，富邦银行（香港）亦刚结束外判销售团队，该行董事总经理兼行政总裁李永鸿强调，私贷人手规模没缩减，只由外判模式转型为自己职员管理，富邦亦无计划结束私贷业务。
* 星岛日报：
--消息指，内地通信软件和服务提供商亚信联创，计划今年下半年赴港上市，集资5亿美元。亚信2000年于美国纳斯达克上市，2014年被中信资本为首的私人投资者财团私有化并退市。
* 东方日报：
--特步国际 试水本港市场多年，公司拟今年抢攻本港电子商务市场。特步主席丁水波指，目前相关细节仍未落实，但相信物流成本较其他海外市场低。
* 文汇报：
--去年，深圳前海保税港区跨境电子商务贸易呈现爆发式增长。据检验检疫部门监管统计，全年前海共备案跨境电商商品36,603品种次、进口跨境电商商品1,244批次、货值10.77亿元人民币、发出订单邮包1,013.47万单，同比分别增长138倍、38倍、66倍和201.3倍（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。