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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 08:57 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月18日

* 明报：

--港汇上周收报7.795，超过四年以来低位，高盛资深中国经济分析师邓敏强表示，由于一年的远期价格已跌至7.83，估计港汇将跌至弱方兑换水平，即7.85，走资潮可能涉及3,000亿元资金。

* 苹果日报：

--继澳新银行香港分行结束私贷业务部，富邦银行（香港）亦刚结束外判销售团队，该行董事总经理兼行政总裁李永鸿强调，私贷人手规模没缩减，只由外判模式转型为自己职员管理，富邦亦无计划结束私贷业务。

* 星岛日报：

--消息指，内地通信软件和服务提供商亚信联创，计划今年下半年赴港上市，集资5亿美元。亚信2000年于美国纳斯达克上市，2014年被中信资本为首的私人投资者财团私有化并退市。

* 东方日报：

--特步国际 试水本港市场多年，公司拟今年抢攻本港电子商务市场。特步主席丁水波指，目前相关细节仍未落实，但相信物流成本较其他海外市场低。

* 文汇报：

--去年，深圳前海保税港区跨境电子商务贸易呈现爆发式增长。据检验检疫部门监管统计，全年前海共备案跨境电商商品36,603品种次、进口跨境电商商品1,244批次、货值10.77亿元人民币、发出订单邮包1,013.47万单，同比分别增长138倍、38倍、66倍和201.3倍（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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